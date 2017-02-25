اسرار الصحف ليوم السبت 25 شباط 2017

أسرار الآلهة

يراهن قريبون من قصر بعبدا على أن مواصلة الضغط والتشبث بالمواقف سيوديان الى قانون انتخاب عصري يقوم على النسبية.

أفادت مصادر ديبلوماسية أن جهات عربية أبلغت لبنان عدم الاستعداد لإعادة الإعمار في حال نشوب حرب جديدة مع إسرائيل على غرار العام 2006.

أكد نواب سابقون خلال اجتماع لهم أن الطائف نصّ على الدوائر الصغرى واقترح المشاركون اعتماد 27 أو 34 دائرة وفق النظام الأكثري.

نقل عن مسؤول عربي قوله إن علاقة لبنان بالعالم العربي عادت الاسبوع الماضي سنتين الى الوراء.

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يقال

إنّ أوساطاً فلسطينية علّقت على انعقاد مؤتمر فلسطين في طهران قبل أيام بالقول: كلّما شعرت إيران بضغوط دولية تستحضر القضية الفلسطينية «غبّ الطلب» لاستخدامها كمنصّة تصعيد في مواجهة المجتمع الدولي.

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أسرار الجمهورية

تلقّت جهات رسمية مضمون تقارير تدعو الى مزيد من الحيطة في المرحلة الراهنة «تخوُّفاً» من تحرُّكات مشبوهة وعمليات تهدف الى ضرب الإستقرار.

علّق مرجع مصرفي في القطاع الخاص على ما تضمّنه مشروع الموازنة العامة للدولة في لائحة فرض ضرائب ورسوم قائلاً إن هذه اللائحة تجعل من لبنان جهنم ضريبية وليس جنّة ضريبية.

أبلغ وفد حزبي مرجعاً رئاسياً رفضَه أي فراغ تحت أي ذريعة في موقع الرئاسة الثانية ما فُهم تأييداً للإجراء الذي يعتزم رئيس المجلس إتخاذه.

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اسرار اللواء

همس

يتخوّف مصدر دبلوماسي من أن تؤدي السياسات غير المدروسة لتراجع الاهتمام الدبلوماسي الدولي بلبنان!

غمز

ينشط مرشحون للانتخابات لحجز أخبار على مواقع التواصل عوضاً من نشر إعلانات في الصحف بعد تحديد مواعيد الانتخابات رسمياً.

لغز

كشف مصدر وزاري أن اجتماع لجنة النفايات الأخير لم يتوصل إلى نتائج عملية، وبقي يدور في إطار أفكار سابقة.

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