ترامب يمنع عددا من وسائل الإعلام عن المؤتمر الصحافي اليومي.. ويعد بمحو “داعش”

منع البيت الأبيض وسائل إعلام أميركية تعد الأكبر من حضور مؤتمر صحافي، وهي تلك التي انتقدت الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتشمل وكالات الأنباء الممنوعة من المؤتمر الصحفي، الـ”CNN” والـ”BBC” و”نيويورك تايمز” و”لوس أنجلوس تايمز” و”نيويورك ديلي نيوز”، و”Buzz Feed” و”ألتيل”، والـ”دايلي ميل”. فيما قاطعت وكالة “أسوشيتد برس” ومجلة “تايم” المؤتمر الصحافي بسبب طريقة تعامل البيت الأبيض مع المؤتمر.

وسُمح لمنظمات وسائل الإعلام المحافظة مثل موقع “Breitbart” الإخباري، وصحيفة “واشنطن تايمز”، وشبكة “One America News” بحضور المؤتمر.

وقالت “بوليتيكو” إن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر ، سمح بمشاركة وسائل الإعلام المتعاطفة مع إدارة أوباما مثل “واشنطن تايمز” و”بريتبارت” وشبكة “وان أمريكا نيوز”.

وقال رئيس رابطة مراسلي البيت الأبيض جيف ماسون في بيان، إن الرابطة سوف “تحتج بشدة” على تلك الخطوة، وسوف تبحثها مع موظفي المكتب الصحافي للبيت الأبيض.

ترامب: الإعلام الكاذب عدو للشعب ويجب محاربته

وجدد ترامب انتقاداته للإعلام السائد في الولايات المتحدة، متهما إياه بفبركة الأخبار، وأشار إلى قناة “CNN” كمثال.

وقال: “أود أن يعرف الجميع أننا نحارب الأخبار الكاذبة. إنها كاذبة ومزيفة”، مؤكدا أن من ينشر تلك “الأخبار” عدو للشعب الأميركي. وشدد على أنه لا يجوز لوسائل الإعلام اقتباس أقوال مصادر مجهولة ونشرها في تقاريرها. وقال: “ليتحدثوا إلي وجها لوجه ! لا لمصادر غير مسماة!”

ويوجه الرئيس الأميركي ومساعدوه بانتظام في الآونة الأخيرة، الاتهامات للصحافيين الأمسركيين بنشر معلومات غير موثوقة. وفي 17 شباط الجاري، ذكر ترامب عبر تغريدة في تويتر بالأسماء عدد من وسائل الإعلام الزائفة وهي: صحيفة “نيويورك تايمز” وقنوات “CNN” و”NBC” و”CBS” و”ABC” التلفزيونية، باعتبارها أعداء للشعب الأميركي.

وكان الرئيس الأميركي قد هاجم الإعلام بشدة، وقال إنه ينقل الأخبار الزائفة عن مصادر مجهولة ويعمل على تقويض قوة الشعب، واتهمها بتزييف الأخبار وعزوها لمصادر مجهولة من أجل تضليل الشعب الأميركي وتقويض قوته.

وقال ترامب في مؤتمر عام للحزب الجمهوري إن الصحافيين والمحللين السياسيين، عملوا على إقناع الأميركيين بأنه لن يفوز في الانتخابات الرئاسية، “ولكن الشعب أظهر أنهم مخطئون تماما”.

وكرر ترامب أنه ماض في مقارعة الإعلام الزائف كونه عدو الشعب، حيث يختلق الأخبار ويجري إستطلاعات خاطئة تفضي لخطاب مزور، على حد قوله.

وكان ترامب قد وصف في وقت سابق وسائل الإعلام التقليدية الكبرى بأنها “عدوة للأميركيين”، واعتبر مستشاره المقرب ستيف بانون أن الإعلام هو المعارضة.

ووعد الرئيس الأميركي من جديد بإقتلاع تنظيم “داعش” من جذوره ، مشددا على ضرورة منع تسلل المتطرفين الإسلاميين إلى الولايات المتحدة. وقال في كلمته: “من خلال العمل التعاوني مع حلفائنا سنقتلع هذا الشر (داعش) من جذوره”، مشددا على أن إدارته ستعمل على توفير الحماية اللازمة لحدودها الخارجية بغية منع الإرهابيين من التسلل إلى البلاد.

وذكّر ترامب بما تشهده المانيا والسويد وفرنسا من الهجمات الإرهابية وأزمة اللاجئين. وقال: “علينا أن نكون أذكياء، ويجب ألا نسمح بوقوع مثل هذا الأمر لدينا”.

ترامب يتعهد بالقيام بأكبر تعزيز للقوة العسكرية الأميركية في التاريخ

وأعلن الرئيس الأميركي أن إدارته تعتزم طلب “ميزانية هائلة” لتحقيق “تحديث القوات المسلحة بالكامل”. وقال: “يجب ألا يجرؤ أحد على التشكيك في قدراتنا العسكرية من جديد”، مضيفا أنه يؤمن بالحفاظ على السلام بواسطة القوة.

ويذكر أن ترامب وقع نهاية كانون الثاني الماضي، مرسوما يقضي ببدء إعادة تنظيم القوات المسلحة الأميركية.

ترامب: سنبدأ بناء الجدار على الحدود مع المكسيك قبل الجدول المخطط له

وقال ترامب: “سنبدأ ببناء الجدار قريبا جدا، في وقت أقرب من الموعد المحدد له.. سنطرد الأشرار من هنا”، دون الكشف عن التاريخ المحدد لتنفيذ المشروع الذي كان من أهم التزاماته خلال حملته الانتخابية.

وأضاف ترامب أنه ينوي إلغاء القيود المفروضة على قطاع الطاقة لأن معظمها تعيق عمل الشركات المختلفة.

وختم خطابه بالقول: “لقد انتهى عصر الكلام الفارغ، وحان وقت العمل”، مشددا على أن العمل يعني تنفيذ التعهدات التي أخذها على عاتقه خلال السباق الرئاسي.