بدء التدابير اللازمة لتأمين عودة سكان الباب إلى مدينتهم تركيا

أعلن رئيس هيئة الأركان التركية خلوصي أكار عن بدء اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين عودة سكّان الباب إلى مدينتهم بشكل آمن.

وأشار أكار خلال الزيارة التفقدية التي أجراها إلى الحدود السورية التركية، وذلك برفقة كلّ من قائد القوات البرية صالح زكي جولاق، وقائد القوات البحرية بولنت بوستان أوغلو، وقائد القوات الجوية عابدين أونال، إلى أنّ القوات المسلحة التركية مع إحكام السيطرة على مركز مدينة الباب، حقّقت أهدافها التي وضعتها منذ بداية عملية درع الفرات، لافتا إلى أن بلاده تسعى إلى إعادة الحياة في المدينة إلى طبيعتها.

تجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة التركية تمكنت إلى جانب قوات الجيش السوري الحر من تطهير مدينة الباب بشكل كامل من عناصر “داعش”، حيث بدأت على الفور بإزالة الألغام والمتفجرات في المناطق السكنية من المدينة.