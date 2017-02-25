وهاب: لا أحد يستطيع استغلال المواطنين لا عبر القضاء ولا عبر القوانين الإنتخابية

أكد رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب أن “أولويات عهد الرئيس العماد ميشال عون أن يكون هناك قضاء عادل في لبنان لا غرائب فيه ولا عجائب”، معتبرا أن “العدالة تبدأ بقانون إنتخابي جديد”، مجددا تأكيده أن “لا أحد في هذا العهد يستطيع استغلال المواطنين لا عبر القضاء ولا عبر القوانين الإنتخابية”، مؤكدا “تصدي الجميع في الجبل لأي محاولة تعيد الجبل الى المرحلة السوداء التي مر بها”.

كلام وهاب جاء خلال حفل تكريمي أقيم على شرفه، بعد جولة قام بها على رأس وفد الى دير عميق، شدد خلاله على “أهمية العيش المشترك في الجبل الذي هو قدر إلهي لم نصنعه نحن بل صنعه الله وأجدادنا، الذين كان لهم الفضل ببناء لبنان، هذه المناطق التي نحن فيها اليوم، والتي من المستحيل وصولها، قد تمكن أجدادنا من الوصول إليها آنذاك هربا من الإضطهاد الديني والإجتماعي”، مجددا تفاؤله بالعهد الجديد الذي يمثله فخامة الرئيس العماد ميشال عون، الذي لديه عدد من الثوابت التي ستؤدي الى خدمة كل اللبنانيين”.

وختم وهاب: “العدالة تبدأ بقانون إنتخاب عادل، وعلينا أن نقتنع خلال هذا العهد بأن لا أحد يستطيع أن يستعمل لا القضاء ولا القوانين الإنتخابية كي يركب على ظهور الناس، هذا الموضوع إنتهى، وحظكم جيد أنكم أخذتموه 25 عاما وقدرتم أن تعملوا كل هذا الإستغلال الذي حصل، لكن هذا الموضوع سينتهي وسنذهب الى قانون مثالي، الى وطن يمكن أن نعيش فيه جميعنا، وطن لا يأكل حق أحد بل أيضا لا يعطي أحدا فوق حقوقه، لأن هذا الظلم يمكننا أن نتحمله لفترة ولكن لا يجوز أن يستمر طويلا”.