جابر: الحلول الموقتة لإيرادات السلسلة غير كافية

اعتبر النائب ياسين جابر أن الحلول الموقتة لإيرادات السلسلة غير كافية ويجب ايجاد موارد مستدامة.

ورأى جابر في حديث عبر “صوت لبنان – الضبية” أن ما يطرح من ضرائب فيه الكثير من العشوائية، داعيا الى انتظار ان ينهي مجلس الوزراء البحث في الموازنة لمناقشة المشروع في مجلس النواب.

وردا على سؤال حول التخوف من الفراغ في مجلس النواب أكد أن معظم القوى السياسية لن تقبل بذلك والوقت لا يزال متاحا للقيام بخطوات عملية لتجنب هذا الأمر.

واوضح جابر أن مجلس النواب يستطيع أن يشرع حتى نهاية أيار وإن وصلت الامور الى حدها ففي استطاعة مجلس النواب تعديل المهل.