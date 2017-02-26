دريان يتلقى اتصال شكر من عباس

تلقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبيل سفره، شاكراً له مواقفه النبيلة تجاه القضية الفلسطينية، وبحث معه في الشؤون الإسلامية والفلسطينية.

وأكد دريان أن “القضية الفلسطينية هي قضية لبنان وقضية العرب والمسلمين من منطلق التمسك بحق العودة ورفض التوطين وتأمين سبل العيش الكريم للفلسطينيين المتواجدين في لبنان لحين تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف”، وشدد على أن “أمن المخيمات الفلسطينية هو من أمن لبنان ولا ينبغي التقاتل بين الإخوة الفلسطينيين، ودار الفتوى دار اللبنانيين جميعا ويؤلمها ما يحدث بين الحين والآخر من اشتباكات في المخيمات وسقوط قتلى وجرحى”.

ودعا “كل الفصائل الفلسطينية إلى التنبه من فتنة داخلية تؤثر عليهم أولا وعلى اللبنانيين جميعا”.