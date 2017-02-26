آلان عون: نخوض معركة تغيير قانون الانتخابات من أجل تمثيل الجميع

أكد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب آلان عون “أن “التيار الوطني الحر” لم يأت إلى السلطة، لتكرار تجربة من سبقه، بل لاعادة الثقة بدولة فقد الأمل بها مواطنوها”، معلنا أنهم “مستعدون لهز التركيبة من أجل ذلك”.

وأضاف خلال العشاء السنوي لهيئة فرن الشباك في “التيار الوطني الحر”: “فقد اللبنانيون الثقة بدولتهم منذ زمن بعيد، لكننا نسعى كفريق سياسي أتى حديثا إلى السلطة، إلى إعادة الثقة إلى المواطن. نسعى إلى بناء دولة تشبه طموحاتنا، وهذا ما يحاول فخامة الرئيس ميشال عون تحقيقه”.

وتابع: “من الأسهل “للتيار الوطني الحر”، أن يبقى على قانون الستين، وقد يكون الأكثر استفادة منه، خاصة بعد تحالفاته الجديدة، إلا أن التيار يسعى إلى تصحيح الوضع الجائر وتأمين تمثيل صحيح لكل اللبنانيين وتحديدا للمسيحيين”.

وختم “لا نخوض معركة تغيير قانون الانتخابات من أجل فريقنا، فنحن مرتاحون بكل الصيغ، إنما من أجل تمثيل الجميع حلفاء وخصوما”.