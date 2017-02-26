بالصور: كرنفال “حب وسلام” في جبيل

ضمن نشاطاتها السنوية، نظمت لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية كرنفال بعنوان “حب وسلام”، يوم السبت 25 شباط 2017. انطلق هذا الكرنفال من الحديقة العامة في جبيل على أنغام الموسيقى الايطالية ورقصات الفالز والأزياء المميزة.

كما وافتتحت معرضاً للأقنعة لجامعة الـAUT في مكتب الأستقبال و الأستعلام السياحي التابع للجنة مهرجانات بيبلوس الدولية بحضور الملحق الثقافي الصيني تياغو أنطونيو دي ملو اوليفيرا ونائب رئيس بلدية جبيل أيوب برق ورئيسة لجنة المهرجانات لطيفة اللقيس ورئيس جامعة الـAUT مارسيل حنين ويستمر المعرض لغاية 1 آذار.