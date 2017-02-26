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حديث المجتمع
إفرحي يا قانا.. ففيك أعلن أنه الإله (بقلم أمين القصيفي)
في ليلة خميس السكارى… (بقلم فيرا بومنصف)
مشكلة انقطاع المياه في ساحل المتن مكانك راوح.. وأصحاب المؤسسات الى الشارع (جيلبير متري)
مشكلة "ابريق زيت الزيتون" في بزيزا..عبيد لموقعنا: المعمل مخالف وقرار وزير الصناعة حكيم (بقلم جيلبير متري)
من هو مرشح “القوات اللبنانية” لمركز نقيب المهندسين في بيروت نبيل أبو جودة؟
…ترقبوا
…ترقبوا
المعلوف عبر الـTélé Lumière الأحد
Agenda
Agenda
المؤتمر الثالث لمديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية برعاية الرياشي
العشاء السنوي لمصلحة الطلاب في “القوات” – دائرة بيروت والمتن
مصلحة الطلاب في “القوات” – كسروان وجبيل تقيم قداساً لشهداء “سيدة النجاة”
محاضرة عن مخاطر المخدِّرات مع الأب علاوي في وادي شحرور
لقاء مشترك بين الرياشي وكنعان لـ”القوات” – قب الياس
العشاء السنوي لمصلحة الطلاب في “القوات”
بنك الدم
بنك الدم
السيد جرجس بطرس سركيس بحاجة ماسة الى بلاكيت دم من فئة O+
السيدة أديل بعينو بحاجة إلى دم من فئة B+
السيد أديب الديراني بحاجة ماسّة إلى دم من فئة A+
وفيات
وفيات
وفاة السيدة جورجيت جرجي أنطون والدة الرفيق الياس المندلق
وفاة الاستاذ حسن عبد الرحيم عمّ الصحافي امجد اسكندر
وفاة السيدة ماري أمبيرتو مينا والدة الرفاق ريمون وألبير وأنطوان رزق
Lebanese Forces Official Website
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وفيات
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وفاة السيدة جورجيت جرجي أنطون والدة الرفيق الياس المندلق