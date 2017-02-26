شمعون: “حزب الله” و”حركة أمل” يؤثران سلباً على القطاع التربوي في لبنان

استهل رئيس حزب “الوطنيين الأحرار” النائب دوري سمعون كلمته بشكر وزير التربية مروان حماده “صديقنا إبن المنطقة وعزيزنا منذ زمن طويل، والعلاقة كانت قبلا بين أبوينا، ونحن ورثناها في ما بعد”، ثم قال: “اننا كأحرار، وحيثما نستطيع أن نساعد وندعم، جاهزون”.

وأضاف خلال اختتام المؤتمر التربوي العام لامانة التربية والثقافة في حزب “الوطنيين الاحرار”: “لقد افتتح رئيس المنظمة الحديث بالتطرق الى آفة المخدرات، والمخدرات موجودة أكثر ما يكون على أبواب المدارس والجامعات التي مستوى بعض الأهالي الإقتصادي أو المالي يسمح لهم بارسال أبنائها إليها. هم جماعة مرتاحة وميسورة وأولادهم مرتاحون نسبيا، ولهذا نجد أن على أبواب تلك المدارس والجامعات يتمركز بائعو المخدرات أكثر ما يكون”.

وشدد على “وجوب تحلي الأهالي بالوعي، ليتابعوا من خلال التواصل مع المدارس أوضاع أولادهم عند شعورهم بحدوث هذه الأمور، ويحاولوا قدر الإمكان مساعدة الوزارة والسلطات على وضع حد لهذه المأساة التي نعيشها اليوم والتي يعيشها أولادنا”.

وتابع: “بالعودة الى المستويات العلمية، سمعت عن عمليات غش، وقد يكون هناك مدارس تتصدى لعمليات الغش في الإمتحانات، ولكن لسوء الحظ القسم الأكبر من الجامعات وما يسمى جامعات ومدارس، يجري فيه تمريق فلان والوسائط لا تزال شائعة ولم تخفت البتة”.

وأردف: والموضوع الذي نحن مجبرون على التحدث به لسوء الحظ هو موضوع التأثير السلبي لـ”حزب الله” ومن معه، على القطاع التربوي والتعليمي في لبنان. هم ينفون الأمر لكن الأخبار التي تفدنا من المناطق تشير الى وجود الهيمنة أكان من “حزب الله” أو من شريكه “حركة أمل”. ولا يزال هناك عاملان فاعلان، الضغط والواسطات، والنتائج المسجلة ليست هي المطلوبة من المدارس والجامعات اللبنانية. ولا يقتصر الموضوع على التعليم في الكتب، بل التعليم الآخر المتعلق بالأخلاق، والروح الوطنية المطلوبة”.

ورأى أن “المدارس المهنية عندنا ليست عظيمة، ليس لأن المعلم لا يرغب بالتعليم، بل لأنه تقنيا لم يبلغ المكان الذي ينبغي أن يبلغه”.

وجدد التهنئة “لهؤلاء الشباب والمعلمين الذين شاركون اليوم. علينا واجب إكمال هذه المسيرة، مسيرة رفع مستوى التعليم في لبنان، مسيرة التعليم الوطني والمدني للتلاميذ، وهذا أمر ضروري. ونبقى في هذا الحزب معلقين الآمال على لبنان الذي تركه له كميل شمعون”.