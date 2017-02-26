يوم صحي مجاني في النبطية الفوقا

نظمت بلدية النبطية الفوقا يوماً صحياً مجانياً لأبناء البلدة في مدرسة حسن حمد غندور الرسمية، بإشراف رئيس البلدية ياسر غندور، وشملت الحملة مختلف الاختصاصات الطبية وهي:أمراض الاطفال، قلب وشرايين، الغدد والسكري، مفاصل روماتيزم، رأس وأعصاب، الجهاز الهضمي، أنف واذن وحنجرة، العيون، إضافة الى إجراء فحوص للسكري، الكوليسترول، الدهون، مخزون السكر بالدم وفئات الدم.

ولاقت مبادرة البلدية تقدير أهالي البلدة الذين أشادوا بالمجلس البلدي ورئيسه، على اهتمامهم ورعايتهم لصحة وسلامة الاهالي.

من جهته، أكد غندور رعاية البلدية واهتمامها بأبناء البلدة على مختلف المستويات والخدمات، مؤكدا ان “الحملة الصحية المجانية ستستكمل، لان صحة أهلنا وسلامتهم هي من الأولويات لدينا، ويستحقون كل رعاية واهتمام ومتابعة”، مشيرا الى “مشاريع خدماتية وحياتية واجتماعية أنجزتها البلدية، والى مشاريع قيد الإعداد وسوف تبصر النور قريبا”.