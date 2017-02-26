“الجيش السوري الحر” لا يستثني تنسيق العمليات ضد الإرهاب مع روسيا

أعلن القيادي في “الجيش السوري الحر” وعضو وفد الهيئة العليا في مفاوضات “جنيف “4 أحمد عثمان ، عن أنه لا يستثني إحتمال تنسيق عمليات “الجيش الحر” مع روسيا في محاربة تنظيم “داعش”.

وقال عثمان لوكالة “تاس” مجيبا على سؤال حول مثل هذا الإحتمال”: “نعم، إذا كانت روسيا التي تدعم النظام، ستغير سياستها”. وأضاف: “ندعو روسيا إلى محاربة الإرهاب بحزم بدلا من حماية النظام”.

وكشف عثمان أن قوات “الجيش السوري الحر” التي شاركت في عملية “درع الفرات” التركية تخطط للمشاركة في عملية الرقة، عبر مدينة منبج “ضمن التحالف بقيادة الولايات المتحدة”.

ويأتي هذا التصريح لعثمان غداة إعلان هيئة الأركان التركية الجمعة 24 شباط الجاري، أن عملية “درع الفرات” التي أطلقتها تركيا في شمال سوريا في تشرين الأول الماضي، حققت أهدافها.