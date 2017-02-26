عدوان: “القوات” تخوض معركة وقف الهدر

أكد نائب

رئيس حزب “القوات اللبنانية” جورج عدوان ان “القوات” تخوض على الصعيد الحكومي معركة وقف الهدر وترشيد الإنفاق والسلسلة وتأمين الكهرباء بإشراك القطاع الخاص، مشيراً الى انها وستعارض اَي مشروع موازنة لا يؤمن هذه المتطلبات.



القوات تخوض على الصعيد الحكومي معركة وقف الهدر وترشيد الإنفاق والسلسلة وتأمين الكهرباء باشراك القطاع الخاص — Georges Adwan (@GeorgeAdwan) February 26, 2017