حاصباني: نعمل على التدقيق بأداء الدواء كي لا يكون المريض حقل تجارب

أشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني الى أننا خرجنا من حرب طويلة جدا والمنطقة من حولنا اليوم لم تهدأ وهي تمر بظروف مرّ بها لبنان في السابق، لذا نحن بحاجة إلى بعض الوقت للوصول إلى الأستقرار لتكوين هذا الوطن.

حاصباني، وفي حديث عبر “إذاعة لبنان”، قال: “لبنان هو من أعادني إلى لبنان وإذا لم يفكر كلٌ منا ما الذي سيعيده لوطنه لكان غادره الجميع. أنا كمواطن لبناني دوري بالمواطنة يبدأ بمنح كل الطاقات التي لدي وأن أضعها بموقعي اليوم.

وشجع حاصباني على رسم السياسات خصوصاً في بلد مثل لبنان فيه تعددية طائفية وحزبية وعند التحدث بالسياسات يكون هناك قواسم كبيرة بين السياسيين. واضاف: “عندما دخلنا وزارة الصحّة “جردنا” كل شيء، بهدف الوصول إلى العالم الرقمي و”الحكومة الالكترونية”، ونحن نعمل مع عدد كبير من المعنيين في صياغة قانون في مجلس النواب وهناك دور كبير لوزارة التنمية الإدارية والوزيرة عناية عز الدين تتعاون معنا بهذا الشأن. هناك دور تخطيطي شامل وتنسيقي بين الوزارات ومن هذا الموقع نحاول أن نقيم حركة إيجابية”.

وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء: “تطور التكنولوجيا يساهم بتسهيل أمور الناس واثرها على الإقتصاد واليد العاملة إيجابي إذ يزيد عدد الشركات في لبنان ويرتفع عدد الوظائف الشاغرة، وفي بلد كلبنان يستطيع بحجمه الصغير من خلال التكنولوجيا أن يصبح عالمياً”.

على صعيد سلامة الغذاء، اكد حاصباني التعاون مع وزير الإقتصاد وفي حال ضبط أخطاء صناعية في الغذاء. وبشأن الاخطاء الطبية، ذكر أن نسبة الخطأ بالمكننة أقل بكثير من نسبة الخطأ الإنساني، لافتاً الى انه التقى بالمعنيين في الصحة بدبي وتبادل معهم الأفكار والخبرات وأبدوا كل تجاوب بدعم لبنان.

وتابع وزير الصحة: “اللقاحات أمر مهم وعلى العائلات أن تهتم بلقاحات أولادها ولبنان كان تحت ضغط هائل من ناحية النزوح وانتشار الأوبئة ومن خلال اللقاحات للبنانيين وغير اللبنانيين، لبنان خال من شلل الأطفال للعام الرابع عشر على التوالي، وتمكنّا من توقيف أي نوع أوبئة على الرغم من الوضع الصعب ونحن مستمرون بذلك”.

في ملف الدواء، اكد حاصباني العمل على تخفيض أسعار الأدوية بالإتفاق مع الشركات. وأضاف: “من مسؤولية وزارة الصحة تأمين العلاج المناسب للمواطن، ونحن سنتفاوض مع شركات أدوية السرطان ونعمل على التدقيق بأداء الدواء وتحسينه كي لا يكون المريض حقل تجارب وسنطوّر أيضا الآليات لإصابة العلاج من التجربة الأولى”.