بالفيديو: لحظة إطلاق النار على منفذ عملية الدهس في هايدلبرغ الألمانية

نشر نشطاء شريط فيديو وثق لعملية إطلاق النار من قبل الشرطة الألمانية على شخص قام بعملية دهس في مدينة هايدلبرغ جنوب- غرب ألمانيا .

وقال موقع “شبيغل” الألماني، إن المشتبه به خرج بعد عملية الدهس من السيارة وتوجه نحو طريق “بيرغراينر” وهو مسلح بسكين، حيث تم التعرف عليه من قبل دورية للشرطة بناء على إخطار من الأهالي.

واستخدم رجال الشرطة السلاح الناري أثناء إلقاء القبض عليه، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات هايدلبرغ . ولم تعلن الشرطة حتى الآن عن هوية الشخص الذي قام بعملية الدهس الجديدة.

هذا وقد أصيب ثلاثة أشخاص عندما دهس المشبوه بسيارة مجموعة من المارة في المدينة الألمانية، مساء السبت 25 شباط. فيما قال ضابط في الشرطة إن دوافع منفذ الدهس لا تزال مجهولة، ولا تملك الشرطة أدلة تمكن من تصنيف الحادث بأنه عمل إرهابي، مضيفا أن الرجل تصرف لوحده على الأرجح.