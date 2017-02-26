مرسي يرفض محاكمته: ما زلت رئيس الجمهورية

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي والـ25 الآخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 كانون الثاني 2011، إلى جلسة 29 آذار المقبل، لاتخاذ دعوى الرد والمخاصمة ضد القاضي الذي ينظر القضية.

وسمحت المحكمة، خلال الجلسة، للرئيس محمد مرسي بالتحدث بشكل مقتضب إليها، الذي أكّد، من ناحيته، رفض المحاكمة، قائلًا: “أنا ما زلت رئيس الجمهورية، وأرفض محاكمتي كليةً، والمحكمة غير مختصة ولائيًّا بمحاكمة رؤساء الجمهورية، مع احترامي لها”.