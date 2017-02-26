اجتماع موسع لرؤساء بلديات البقاع الأوسط لبحث أمور تنظيمية

عقد اتحاد بلديات البقاع الاوسط برئاسة محمد البسط، اجتماعاً موسعاً لرؤساء بلديات الاتحاد مع رئيس مصلحة المشاريع البلدية في التنظيم المدني المهندس محمد مغربل، بمشاركة رئيس اتحاد بلديات شرق زحلة رفيق الدبس، وتناول البحث تنظيم العمل البلدي وتنظيم ادارة الملفات والمشاريع البلدية.

وقدم البسط رؤية مستقبلية عن اهمية تطوير العمل البلدي والنهوض بالقرى والبلدات واولوية اعطاء المزيد من الدعم للمجالس البلدية التي تعنى اكثر من غيرها بعملية انماء قراها وبلداتها.

كما تخلل اللقاء شرح مفصل عن آلية عمل التنظيم وكيفية التحضير لاعداد دفاتر الشروط والمناقصات وتصور لتطوير العمل البلدي، بالاخص في ما يتعلق بالمشاريع الانمائية.