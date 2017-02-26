الحريري: لا يمكن محاربة الإرهاب إلا عبر وضع حد لتدخلات إيران

أعلن رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات إلى جنيف نصر الحريري ، أنه لا يمكن محاربة الإرهاب إلا عبر الانتقال السياسي، متهما إيران بدعم الإرهاب في سوريا ، مطالبا بوضع حد لتدخلات طهران إلى شؤون البلاد.

وقال رئيس وفد الهيئة العليا المنبثقة عن منصة الرياض للمعارضة السورية، في مؤتمر صحافي أجراه أمس السبت 25 شباط: “جئنا إلى جنيف من أجل الإنخراط الإيجابي بعملية سياسية حقيقية تؤدي إلى الانتقال السياسي، لا نحلم بالسلطة ولا نفكر فيها لكننا نريد أن نضمن لشعبنا الأمن والاستقرار”.

وأشار الحريري إلى أن وفده “تفاعل بإيجابية مع أفكار” التي تقدم بها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ، مشددا على أن النقطة الأساسية التي ركز عليها الأخير هي الانتقال السياسي.

ولفت الحريري إلى أن وفده وصل إلى جنيف “من أجل محاربة الإرهاب من خلال الاستمرار بالعملية السياسية”، وتابع: “الإرهاب مدان ومواقفنا العلنية من إدانة الإرهاب أكثر مما تحصى، ونحن أول من يحاربه”. وأضاف مشددا: “نطلب دعما دوليا حقيقيا في مواجهة الإرهاب ، لا سيما أن المعارك المستقبلية ستكون الأكبر”.

واتهم الحريري إيران بأنها الداعم الأكبر للإرهاب ليس فقط في سوريا وإنما خارجها، قائلا إن سلطات هذه البلاد تنشر عشرات آلاف المقاتلين في أراضي الدول الأخرى على رأسها سوريا. وطالب بإنهاء ما وصفه بتدخلات إيران في شؤون سوريا.

وفيما يتعلق بإدانة الهجوم الذي استهدف اليوم مقرين أمنيين للقوات الحكومية في مدينة حمص السورية وأسفر عن مقتل 42 شخصا، قال الحريري: “ندين كل الأعمال الإرهابية التي تقوم بها كل الجهات الإرهابية، ولو كانت حادثة حمص هجوما إرهابيا فموقفنا واضح من الكلام”.