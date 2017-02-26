خطأ “كوميدي” من نائب ترامب بحق إسرائيل

في فورة مشاعر عاطفية تجاه إسرائيل، أطلق نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، تغريدات عدة للتأكيد على دعم بلاده للدولة العبرية، لكن هناك شيء ما لم يكن متوقعا.

فقد غرد بنس على حسابه بتويتر قائلا:” ترامب وأنا نقف مع إسرائيل لإن قضيتها قضيتنا وقيمها هي قيمنا، ومعركتها هي معركتنا”.

وأضاف في تغريدة أخرى:” دعمنا للشعب اليهودي لا ينتهي عند حدودنا، ففي ظل إدارة ترامب سيعرف العالم أن أميركا تقف مع إسرائيل”.

إلى هذا الحد يبدو أن كل شيء منطقي، غير أن الرجل أراد التجويد أكثر، فوضع علم الولايات المتحدة مع علم نيكاراغوا.

وربما اعتاد الأميركيون نوعا ما على الأخطاء الإملائية في تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن بنس جاء بخطأ بصري مستعيناً بعلم نيكارغوا الذي يتشارك في نفس اللون مع علم إسرائيل.

وعلق أحد المغردين على بنس بوضعه صورتي علم نيكاراغوا وإسرائيل معا ليوضح لنائب الرئيس الفرق بين العلمين في رد ينطوي على تهكم.