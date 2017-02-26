مصدر وزاري: إجماع وقرار حاسم على إقرار الموازنة.. لكن الخلاف حول السلسلة

الأضواء على مناقشة مشروع الموازنة وسلسلة الرلتب الرواتب ، حيث يقول مصدر وزاري إن “هناك اجماعاً وقراراً حاسماً من الجميع على إقرار الموازنة ، لكن الخلاف مستمر على السلسلة وتمويلها”.

ويضيف المصدر الوزاري لصحيفة “الديار”، ان الأسبوع المقبل سيكون حاسما بالنسبة لهذا الموضوع، مشيرا الى ان هناك تناغما بالموقف بين حركة “أمل” و”التيار الوطني الحر”، لا سيما بعد الاتفاق الذي حصل مؤخرا في الاجتماع بين الوزير علي حسن خليل والنائب إبراهيم كنعان .

وأبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري بعض الاطراف ان السلسلة نوقشت في الهيئة العامة وتستطيع الهيئة متابعة مناقشتها واقرارها.

وقالت مصادر مطلعة لـ”الديار”، ان بري يضغط باتجاه اقرار هذه السلسلة، رافضا حجج البعض كما حصل في السابق. فاذا تعذر الإتفاق على اقرارها في الحكومة فان المجلس ذاهب الى اقرارها في كل الأحوال.