ألمانيا تتوقع وصول 200 ألف مهاجر سنويا إلى البلاد

توقع المكتب الإتحادي الألماني للإحصاء وصول 200 الف مهاجر سنويا إلى ألمانيا خلال السنوات العشر القادمة، حسبما ورد في تقرير لصحيفة “فيلت أَم زونتاج” الألمانية.

وذكر التقرير المقرر نشره الأحد 26 شباط، أن المكتب الإتحادي الألماني للإحصاء استند إلى أرقام جديدة عن التطور الديموغرافي في ألمانيا. وكانت آخر مرة طرح فيها المكتب الإتحادي توقعات خاصة بعدد سكان ألمانيا في نيسان 2015، وقد أشارت التوقعات آنذاك إلى أن عدد الوافدين إلى ألمانيا خلال عامي 2014 و2015 سيتجاوز المليون شخص.

وأشارت التوقعات إلى حدوث تراجع مضطرد في العدد السنوي للمهاجرين إلى البلاد خلال الأعوام من 2016 حتى 2020، وألمحت إلى أنه بدءا من عام 2021، ستتراوح أعداد المهاجرين بين 100 ألف شخص إلى 200 ألف شخص سنويا.

وكان المكتب الإتحادي أعلن في نهاية كانون الثاني 2017، عن ارتفاع قياسي في عدد السكان ببلوغه نحو 82.8 مليون نسمة بحلول نهاية 2016.

من جانب آخر افتتحت السلطات الألمانية خطا ساخنا لإمداد اللاجئين الراغبين في مغادرة ألمانيا والعودة إلى بلادهم طواعية بالمعلومات الكافية.

وأعلن المكتب الإتحادي للهجرة واللاجئين في مدينة نورنبيرغ جنوب ألمانيا الجمعة 24 شباط، أن المرحلة التجريبية التي تجري منذ تشرين الأول 2016 شهدت تواصل حوالي 400 شخص بمركز الاستشارات عبر الخط الساخن.

ويذكر أن العام الماضي 2016 شهد مغادرة طوعية لحوالي 54 ألف شخص.