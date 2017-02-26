روحاني يعتزم الترشح لولاية رئاسية ثانية

نقلت مواقع إيرانية عن مصدر وصفته بـ”المقرب من الرئاسة” تأكيده أن الرئيس الحالي، حسن روحاني، اتخذ قراره، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالترشح لدورة رئاسية ثانية، ليشارك بذلك في الاستحقاق الانتخابي الذي سيجري في أيار المقبل.

ونقلت المواقع ذاتها عن وزير الصحة الإيراني، حسن قاضي زاده هاشمي، تأكيده هو الآخر على الأمر ذاته، في الوقت الذي يستعد المحافظون لتقديم أسماء مرشحيهم لمنافسة الرئيس الحالي والمحسوب على “تيار الاعتدال”.

وفي هذا الصدد، قال مستشار الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، حسين علي أميري، إن روحاني سيخوض السباق الانتخابي من دون استخدام الأموال الحكومية خلال الدعاية، ليرد بهذه التصريحات على بعض المحافظين ممن اتهموه بالبدء بحملته في وقت مبكر، منتقدين توزيع الحكومة مساعدات غذائية على المحتاجين في المناطق النائية من إيران.

وذكر أميري، خلال مؤتمر صحافي عُقد اليوم الأحد، أن توزيع المساعدات كان من ضمن الخطط الحكومية الموضوعة على جدول أعمالها منذ مدة.

وكان رئيس لجنة صيانة الدستور، أحمد جنتي، قد قال قبل أيام إن هذه اللجنة تتحفظ على خطوات بعض الجهات والمتعلقة بالانتخابات، واصفا إياها بـ”الخطوات غير المسؤولة”.