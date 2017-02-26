جعجع: خصخصة الكهرباء توفّر مليار ونصف دولار على الخزينة وموقف “القوات” واضح وصارم

اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع أنه يكفي الدولة أن تُلزّم انتاج الكهرباء للقطاع الخاص حتى تتأمن الكهرباء 24/24 من دون أي تكاليف، مضيفاً: “نكون بذلك وفّرنا تقريباً المليار والنصف دولار أميركي أي عام كسر للموازنة على الدولة بما يخصّ موضوع الكهرباء”.

وسأل جعجع: “اذا كنا نمتلك هذا الخيار فهل نبقى على الخيارات الأخرى التي تكلفنا المليار والنصف زيادة ولا توفر الكهرباء 24/24″؟ طبعاً لا.

وفي حديث للـLBCI، أكّد جعجع أن موقف “القوات” واضح وصارم لأنه يقدّم للناس الكثير من ناحية الكهرباء ومن ناحية المردود المالي على الدولة، وقال: 20 عاماً مروا ونحن لا نزال في الدوامة عينها والخسارة ذاتها، مشدداً على ضرورة تلزيم الإنتاج للقطاع الخاص وفق دفتر مواصفات واضح جداً.

وأكد جعجع أن لا وزراء حزب “القوات” ولا نوابه سيصوتون على الموازنة بلا خصخصة كهرباء، خاتماً: “نحن نفتش “بالفتيل والسراج” على مئة مليون دولار من هنا ومئتين من هناك ان كان كهبات أو فرض أعباء ضريبية على المواطنين، في وقتٍ أن هذه العملية وبقرار شرعي صغير في قانون من المجلس النيابي توفّر على الخزينة مليار ونصف الدولار، كما توفر على المواطن اللبناني 2 مليار دولار خصوصاً أنه يدفع المبلغ الذي تتكبده الخزينة حتى أنه يدفع فواتير المولدات الكهربائية.