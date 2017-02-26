قيادي في “حماس”: نقدّر دعم إيران.. والعلاقة معها لم تنقطع يوما

أكد القيادي في حركة “حماس” إسماعيل رضوان حرص حركته على تطوير علاقتها مع إيران ، مشيرا إلى أن دعم طهران لم ينقطع بعد إندلاع الأزمة السورية وتباين المواقف بين الطرفين إزاءها.

وقال رضوان في تصريحات صحافية، إن “حماس” تقدر هذا الجهد والدعم الإيراني، خاصة ما خرج به مؤتمر دعم الإنتفاضة السادس، الذي أنهى أعماله في طهران قبل يومين.

وأضاف إن العلاقة مع إيران لم تنقطع وإن الدعم الإيراني لم ينقطع، مشيرا إلى أن العلاقة مرت بفتور جراء اختلاف وجهات النظر والمواقف من الأحداث الدائرة على الساحة العربية.

وتابع إسماعيل رضوان “أن علاقة “حماس” بإيران جيدة، ونحن معنيون بتطوير هذه العلاقة، وكذلك تطويرها مع البعد العربي والإسلامي، لا سيما قطر وتركيا والسعودية ومصر، وكل من يدعم القضية الفلسطينية”.

ونفى رضوان أن يكون لتوثيق العلاقة بين حركته وطهران أي أسباب داخلية في الحركة، مؤكدا أن معركة “حماس” الحقيقية مع إسرائيل، حسب قول القيادي في حركة “حماس”.