بالفيديو- العقيد المنشق حسون: النظام نفذ هجوم حمص.. وقاتل الحريري بين القتلى

أكد عضو وفد الهيئة العليا للمفاوضات إلى جنيف العقيد المنشق في الجيش السوري فاتح حسون ، عن أن الهجوم في حمص كان عملية نفذها النظام لتصفية “بعض الأشخاص المطلوبين دوليا”.

وقال حسون خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة في جنيف أمس: “جرى الحديث منذ الصباح من قبل وسائل الإعلام المحسوبة على النظام… لكن المنطقة التي يتواجد بها الفرع الأمني (في حمص) منطقة أمنية مشددة وخاضعة للمراقبة الدائمة”. واعتبر أن “هذه المنطقة ليس فيها أي وجود عسكري للفصائل المسلحة”.

وأضاف العقيد السوري المنشق حسون: “حقيقة ما جرى اليوم ممكن أن نعده التصفية من قبل النظام للمطبوبين دوليا وعلى رأسهم اللواء الذي تم قتله اليوم، وهو متهم بضلوعه في قضية مقتل رفيق الحريري ، إضافة لعدد من المعتقلين كان موجودين في فرع أمن الدولة”.