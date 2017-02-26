العيسمي يبرء ترامب يحمل ادارة اوباما مسؤولية العقوبات

برأ نائب الرئيس الفنزويلي ضمنا الاحد ادارة الرئيس دونالد ترامب من العقوبات الاميركية التي تستهدفه لاتهامه بتهريب المخدرات، محملا ادارة سلفه باراك اوباما المسؤولية.

وقبل عشرة ايام، فرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات مالية على طارق العيسمي، المسؤول الثاني في حكومة نيكولاس مادورو، متهمة اياه بـ”تسهيل تسليم المخدرات في فنزويلا” عبر تحكمه بحركة اقلاع طائرات من قاعدة جوية فنزويلية فضلا عن سيطرته على موانىء”.

وسارع نائب الرئيس الفنزويلي الى التنديد بـ”عدوان”.

لكنه لم يوجه انتقاده الى الادارة الحالية لدونالد ترامب بل لادارة سلفه اوباما. وقال العيسمي لقناة تيليفن “لقد تجاوزنا امبريالية ادارتين (اميركيتين) كانتا العدوين المعلنين لفنزويلا وقامتا بما في وسعهما لافشال الثورة البوليفارية”، في اشارة ضمنية الى ادارتي اوباما (2009-2017) وسلفه جورج بوش الابن (2001-2009).

وتوترت العلاقات بين واشنطن وكراكاس منذ تسلم هوغو تشافيز السلطة في 1999.

ومنذ تسلمه الحكم في كانون الثاني، هاجم ترامب مادورو في شكل غير مباشر وخصوصا في موضوع المعارضة الفنزويلية.