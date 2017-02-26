موظفو البيت الأبيض مهددون بـ”أصرم” العقوبات

وجه المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، بتدقيق محتويات هواتف بعض موظفي الإدارة الأمريكية، على خلفية نشر تسريبات من اجتماع مغلق عقد في البيت الأبيض.

ونقلت صحيفة “بوليتيكو” عن أحد الحاضرين في لقاء سبايسر مع موظفي البيت الأبيض قوله إن سبايسر كشف، الأسبوع الماضي، أن بعض وسائل الإعلام نشرت تسريبات من اجتماع مغلق لموظفي المكتب الإعلامي (مكتب سبايسر)، الأمر الذي دفعه إلى استدعاء مجموعة من الموظفين إلى مكتبه مجددا. وكان عليهم، لدى دخولهم المكتب، أن يسلموا أجهزتهم الإلكترونية (بما فيها هواتفهم الشخصية والخاصة بالخدمة) لتدقيق محتوياتها.

وذكَّر سبايسر مرؤوسيه بالقانون الذي يحظر على موظفي الإدارة استخدام التطبيقات الخاصة بتشفير المعلومات وإزالة الرسائل بالطريقة الآلية، مهددا باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضدهم في حال تكرار التسريبات.