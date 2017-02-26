هبة من الكتيبة الايطالية الى مستوصف الصليب الاحمر في كفرا

قدم مكتب التعاون المدني العسكري في الكتيبة الايطالية العاملة في اطار “اليونيفل” الى مستوصف الصليب الاحمر اللبناني في بلدة كفرا قضاء بنت جبيل، هبة عبارة عن أجهزة ومعدات طبية خلال احتفال أقيم في قاعة المركز، في حضور الكولونيل Moiran to nello canpoli ، رئيس بلدية كفرا الدكتور معن عبادي ونائبه حسين ححازي، المترجم محمود عيسى وعدد من الفاعليات.

وشكر رئيس البلدية للايطالية “التفاتتها الطيبة والكريمة على الهبة المقدمة للمستوصف”، وأشاد بدور “اليونيفل وتعاونها مع المجتمع الاهلي والمدني في المجالات الاجتماعية والتنموية”.

بدوره، شكر الكولونيل حفاوة الاستقبال والتكريم، ونوه بـ”العلاقة مع الجمعيات الاهلية والرسمية، وبالتواصل والتنسيق الدائمين مع الجيش اللبناني”.