بالفيديو: الجولاني يهاجم المعارضة ويدعوها لـ”ترك الحرب إلى أهلها”

هاجم أمير جبهة “فتح الشام” أبو محمد الجولاني، “المعارضة السورية المشاركة في مفاوضات جنيف ومفاوضات أستانا”.

وفي مقطع فيديو نشرته “هيئة تحرير الشام” حول التفجيرات الإرهابية التي ضربت مدينة حمص وتبنتها الهيئة، دعا الجولاني المعارضة السورية إلى “الابتعاد عن الساحة وترك الحرب إلى أهلها”.

هذا وكان ستة انتحاريين نفذوا هجومين إرهابيين إنتحاريين، يوم السبت الماضي، على مقرين أمنيين في حيي المحطة والغوطة في مدينة حمص حيث دارت اشتباكات تصدى خلالها العناصر الأمنية لهم قبل أن يقوموا بتفجير أنفسهم ما أدى إلى مقتل عدد من الاشخاص واصابة آخرين.