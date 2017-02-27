بالأسماء: لائحة المطلوبين الخطرين التي تسلّمها عباس

علمت “المركزية” ان “اللائحة التي تسلمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالمطلوبين داخل مخيم عين الحلوة تضمنت اسماء الخطرين فقط وهم كما يلي:

– جند الشام المتواجدون في منطقة الطوارئ وعددهم حوالي 40-50 وهم من ابناء المخيم البارزين منهم هيثم الشعبي– محمد الشعبي، جمال رميض وغيرهم .

– فتح الاسلام، 50 عنصرا ابرزهم اسامة الشهابي – بلال بدر – ابو جمرة الشريدي في منطقة الصفصاف وحي الطيري وحي حطين.

– أنصار القاعدة: توفيق طه، يوسف شبايطة، زياد ابو النعاج، رامي ورد، هلال هلال، جمال حمد، رائد جوهر، محمد جمعة، عبد فضة، زياد الشهابي، يحي ابو بهاء الدين، حجير ابو بكر( متهم بالوقوف وراء التخطيط لتفجير السفارة الايرانية في بيروت)، المتواجدون في حي حطين.

وقال مصدر فلسطيني لـ”المركزية” ان “الارهابيين هلال هلال ورميض الفارس هما من رفاق أمير داعش في مخيم عين الحلوة الموقوف عماد ياسين، وتشير معلومات غير مؤكدة الى تعيينهما مكان ياسين”.

وقال ان “المطلوب اسامة منصور لم يثبت بعد وجوده في مخيم عين الحلوة اما المطلوب شادي المولوي فثبت وجوده في المخيم مرتديا حزاما ناسفا”، مضيفا “عصبة الانصار الاسلامية تكلفت سابقا بالطلب منه الخروج من المخيم بنفس الطريقة التي دخل اليها وهي التسلل بعدما اكدت كل القيادات الفلسطينية في المخيم رفضها لوجوده”.