مجدلاني: تجاوزات تطبيق قانون الحد من مخاطر التدخين وصلت الى الخط الاحمر

اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني في تصريح: ان “الخروقات والتجاوزات في تطبيق قانون الحد من مخاطر التدخين وصلت الى الخط الاحمر، وباتت هيبة الدولة وليس فقط صحة المواطن على المحك”.

اضاف: “تمادت الاجهزة الرسمية المعنية في التراخي في تطبيق منع التدخين في الاماكن العامة بذرائع مختلفة وواهية ورغم متابعتنا الموضوع ومطالبتنا الدائمة الجهات المعنية تطبيق القانون، لم يستجب المسؤولون لهذه الطلبات”.

تابع مجدلاني “هذا التراخي شجع تجار الموت، على البدء في خرق بنود اخرى في القانون تتعلق بمنع الاعلانات التجارية عن التدخين، ورغم ان المؤسسات الاعلامية وقفت موقفا مشرفا ودعمت منذ منع الاعلانات رغم الخسائر التي لحقت بها، جاء اليوم من يخرق هذا البند ويهدد القانون، برمته، لانه يفتح المجال امام اخرين لخرق بنود اخرى والقضاء على جدوى القانون نهائي””.

وختم “بالامس القريب ظهرت على الاوتستراد الساحلي لوحات اعلانية تروج لبيع النرجيلة بطريقة الديليفري.وهذا الامر هو بمثابة اعلان سقوط هيبة القانون. واذا كان تطبيق بند منع التدخين في الاماكن العامة من مسؤولية اكثر من جهة وبالتالي كل طرف يختبىء وراء اصبعه ليقول انه غير مسؤول، فان قضية بند منع اعلانالت الترويج للتبغ ومشتقاته بواسطة اللوحات الاعلانية على الطرقات هو من مسؤولية مديرية الامن العام اللبناني حصرا، وبالتالي ادعو المسؤولين في الامن العام للتشدد في تطبيق منع الاعلانات التجارية عن التبغ ومشتقاته في المستقبل”.