حرب حذر من الوصول الى الفراغ او التمديد للمجلس الحالي

أكد النائب بطرس حرب ” ان “الانتخابات يجب ان تحصل بقانون يؤمن مصلحة اللبنانيين وليس مصلحة القوى السياسية، وهذا هو ما يؤخر التوافق على قانون انتخابي”، محذرا من “الوصول الى الفراغ او التمديد للمجلس الحالي”.

ورأى في حديث لإذاعة “صوت لبنان – 100,3 – 100,5 ان “البعض يريد الوصول الى التمديد من دون ان يحمل وزر ذلك”، مشيرا الى “ان عدم التوافق على قانون انتخاب وفرض الأكثرية قانون على الأقلية سيؤدي الى شرخ في البلد”.

واعتبر انه “من واجب مجلس النواب اذا لم ترسل له الحكومة مشروع قانون، ان يدعو الى طرح قوانين الإنتخاب لمناقشتها وإقرار أحدها”.

وكشف حرب انه “سيعقد هذا الأسبوع مؤتمرا صحافيا يتناول فيه الانتخابات النيابية”.