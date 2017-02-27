بو عاصي: تخفيض فوائد القروض يسري على من يأخذ قرضا ابتداء من الإثنين

اعلن وزير الشؤون الإجتماعية بيار بوعاصي عن تخفيض فوائد القروض السكنية.

وقال في كلمة القاها خلال مؤتمر صحافي لقاؤنا اليوم للإعلان عن الالية الجديدة التي اعتمدت حديثا في تخفيض نسبة الفوائد على القروض السكنية التي تقدمها المؤسسة العامة للإسكان التي لنا مسؤولية الوصاية عليها.

وقبل الدخول في لغة الأرقام والفوائد كما كانت عليه وكما ستكون بدءآ من اليوم، فانني اشدد على ان الهدف من كل ذلك مواجهة الظروف الإجتماعية والإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وتنعكس على اللبنانيين جميعا ومنهم الشباب اللبناني الراغب بشراء مسكن ليؤسس عائلة او لإيواء عائلته.

الإسكان ليس منتجا كغيره من المنتجات، يخضع فقط لآلية السوق الحر في البيع والشراء، فالمسكن حيويٌ للفرد والعائلة وله انعكاس على استقرار القاطنين فيه على المستويين العائلي والاجتماعي، سيما الاطفال.

لذلك سعت المؤسسة الى تخفيض معدل الفائدة على القروض السكنية التي تمنحها بالمشاركة مع المصارف اللبنانية المتعاونة معها. فكان القرار بتخفيضها الى ما نسبته 3.285 % و3.73 % بموافقة الأطراف الثلاثة المرتبطة ببروتوكول التعاون القائم منذ قيام المؤسسة بين المؤسسة ومصرف لبنان وجمعية المصارف.

وعليه فقد بدات المؤسسة بتطبيق معدل الفائدة الجديد على جميع إتفاقيات القروض الممنوحة الى المستفيدين من اليوم وفق الآلية والتدابير المعتمدة والمحددة سابقاً.

جدول مقارنة نموذجي

اسمحوا لي هنا ان اقدم جدول مقارنة نموذجيا للتدليل على الفوارق الناجمة عن تخفيض الفوائد على القروض السكنية الذي نحن اليوم بصدد الاعلان عنه. وانعكاساته الإيجابية على المقترض في المرحلتين الأولى والثانية بارقام بالغة الأهمية.

لنفترض في هذا الجدول ان المقترض نال قرضا بالقيمة القصوى له اي بقيمة 270 مليون ليرة لبنانية اي 180 الف دولار ولمدة 30 سنة.

بداية يجب التفريق بين نوعين من الفائدة كانتا معتمدتين على القروض السكنية: الاول بنسبة 5.07 % والثاني بنسبة 4.67 %.

عند اعتماد معدل الفائدة بـ 5.07 % كان من المفترض ان يرد مبلغ الـ 270 مليون بعد 30 سنة 384 مليون ليرة، وبعد تخفيض الفائدة الى 3.73 % واصبح يرد 349 مليون ليرة اي بفارق 35 مليون ليرة.

وعند اعتماد معدل الفائدة بـ 4.67 % كان المقترض يرد مبلغ الـ 270 مليون بعد 30 سنة 374 مليون ليرة وبعد تخفيض الفائدة الى 3.285 واصبح يردهم 336 مليون ليرة اي بفارق 38 مليون ليرة.

وبالمناسبة ارغب بان ابلغكم بان المؤسسة العامة للإسكان اصدرت قرارا جديد من مجلس ادارتها ستبدا بتطبيقه قريبا يعيد النظر بفوائدها المترتبة على المقترض في المرحلة الثانية من القرض التي يتولى فيها المقترض رد المبالغ التي سددتها المؤسسة نيابة عنه في المرحلة الأولى. فتخفضها من 3 % الى 2.5 % وهو ما سينعكس مرة أخرى تخفيضا إضافيا لصالح المقترض بالنسبة الى الفئة الاولى بقيمة 9 مليون ليرة والفئة الثانية الى 7 مليون ليرة.

بإختصار كلفة الفوائد على القرض السكني ستتراجع بقيمة 33 % .

ولن افوتها مناسبة للتاكيد مرة اخرى بان المؤسسة العامة للإسكان هي المؤسسة الوحيدة التي تقدم قروضها لذوي الدخل المتوسط والمحدود من موظفي القطاعين العام والخاص واصحاب المهن الحرة وهي توفر للمقترض اعفاءه من رسوم التسجيل في الدوائر العقارية ومن رسوم الرهن وفك الرهن والطوابع المالية.

أخيرا، أشكر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود على جهودهم في سبيل الخدمة العامة، كما اشكر جمعية المصارف بشخص رئيسها الاستاذ جوزيف طربيه، ولمصرف لبنان بشخص حاكمه الاستاذ رياض سلامة على تعاونهم لخدمة المواطنين اللبنانيين.