بكين ترسل أرفع دبلوماسي صيني الى الولايات المتحدة

يزور عضو مجلس الدولة الصيني يانغ جيتشي الولايات المتحدة هذا الأسبوع، ليكون بذلك أرفع مسؤول صيني يقوم بزيارة إلى البلاد منذ انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية مساء الأحد أن جيتشي الذي يعتبر ارفع دبلوماسي صيني وأكثر نفوذا من وزير الخارجية، سيجتمع مع كبار المسؤولين الأميركيين الإثنين والثلثاء لمناقشة “العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وكانت ادارة ترامب أعلنت في كانون الأول أنها غير ملزمة حكما بـ”مبدأ الصين الواحدة”، في نقض لموقف اميركي ثابت منذ عقد يقر بأن تايوان ليست جزءا منفصلا عن الصين.

لكن ترامب أعاد لاحقا تأكيد الالتزام الاميركي بما يسمى سياسة “الصين الواحدة” خلال اتصال مع الرئيس الصيني. ووصف ترامب المحادثة بانها كانت “دافئة جدا” في جهد ظاهر لتخفيف التوتر.

وأكدت وكالة “شينخوا الصينية للانباء”، ان يانغ سيكون أول مسؤول صيني كبير يزور الولايات المتحدة منذ تولي ترامب منصبه.

وستتصدر جدول الأعمال الترتيبات لعقد اجتماع بين ترامب ونظيره الصيني، بحسب ما نقلت الوكالة عن باحث في معهد الصين للدراسات الدولية.