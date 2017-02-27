“حزب الله” يعرقل انتاج قانون انتخاب

أبلغت أوساط نيابية عليمة “السياسة”، أن “حزب الله” سيسعى بكل جهده لمنع إقرار أي قانون يوفر الأكثرية لـ”تيار المستقبل” وحلفائه، وكذلك الأمر لتفاهم “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، ولذلك فإن الحزب لن يساعد على إقرار أي قانون لا يمكنه من تحجيم “تيار المستقبل” والحؤول من دون تمكن “التيار الحر” و”القوات اللبنانية” من حصد غالبية المقاعد المسيحية، كونه يخشى التحالف بين “المستقبل” والثنائي المسيحي مستقبلاً لمواجهة مشروعاته المستقبلية التي يحاول فرضها على لبنان.

ويرتاب “حزب الله” من حصول مثل هذا التحالف ولن يسهل بالتالي إقرار أي قانون يَصب في هذا الاتجاه.