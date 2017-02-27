كنعان: علاقتنا بـ”القوات” تسير قدماً نحو الأمام.. والسلسلة تبقى رهن القرار السياسي

أكد أمين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان أن لا خلفية لعدم انعقاد مجلس الوزراء اليوم وما كان سيطرح في جلسة اليوم كان موضع تفاهم بنتيجة الاتصالات واللقاءات الحاصلة.

ولفت في حديث للـ”NBN”، الى ان الاجتماع الثلاثي بينه وبين الوزيرين علي حسن خليل وجمال الجراح خصص للنقاش التقني والقانوني حول الموازنة، معتبراً ان استكمال إقرار سلسلة الرتب والرواتب يكون في المجلس النيابي، لافتاً الى ان التجربة علمتنا ان نهاية الأمور بالنسبة الى السلسلة تبقى رهن القرار السياسي وكيفية ترجمته في المجلس النيابي.

وقال كنعان: “سلسلة بلا إصلاحات تؤدي الى كارثة وهذه الإصلاحات يجب عدم تحميلها للناس بل من خلال ضبط الهدر ومكافحة الفساد”.

وأضاف: “عنوان العهد هو الإصلاح وقرار رئيس الجمهورية واضح وذاهبون في اتجاه خطوات عملية على هذا الصعيد. الإصلاح يوفر الكثير من الأموال المطلوبة لتغطية كلفة السلسلة ومتطلبات اجتماعية اخى يحتاجها اللبنانيون”، و”لا يمكن تدفيع الناس ضريبة سياسية مالية واقتصادية واجتماعية خاطئة منذ الطائف وحتى اليوم”.

ورأى كنعان ان “المطلوب وضع حد للحلقة المفرغة التي اوصلتنا الى ما وصلنا اليه من خلل مالي وعجز ودين عام من خلال رؤية واصلاح”.

وأكد كنعان ان “موقف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع من خصخصة الكهرباء لم يحرجنا فمن حقه ابداء رأيه وتفاهماتنا لا تحوّلنا الى رأي واحد في كل شيء”، لافتاً الى ان “لا عودة الى الوراء في العلاقة مع “القوات” بل على العكس تسير قدماً نحو الامام”.

واضاف: “اطمئن الحريصين على علاقة “التيار” و”القوات” ان ما بدأناه معاً سنستكمله وهناك تبادل جدّي لوجهات النظر في كل ملف مطروح”، و”سنظل نسعى الى الوصول الى تفاهمات سياسية وطنية مع حركة امل لاسيما ان مرحلة ما بعد انتخاب العماد ميشال عون ليست كما قبلها”.