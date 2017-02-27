اوغاسابيان: هناك رغبة في انجاز الموازنة في اسرع وقت

اكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان: ان “هناك رغبة في انجاز الموازنة في اسرع وقت، وقد انتهت مناقشة مشاريع القوانين وتم الانتقال الى موازنات الادارات” .

وأضاف في حديث لاذاعة “صوت لبنان – 100,3-100,5″: ” في حال لم يتم اقرار الموازنة هذا الأسبوع، فان الأسبوع المقبل سيشهد اقرارا لها”، مشيرا الى ان “كلفة السلسلة ستكون من ضمن ارقام الموازنة على ان تبقى بقدر 1200 مليار ليرة لبنانية، وعندما تقر السلسلة في المجلس النيابي تكون الأموال المحددة للسلسلة جاهزة” .

ولفت الى ان “السلسلة كما وردت هي خلاصة ما وصل اليه المجلس النيابي بعد التوافق على الايرادات، ولكن لم تنته مسألتا القوى الأمنية والجيش والأساتذة على امل ان يقر مجلس النواب سلسلة المؤسسات الأمنية والتربوية”.

وردا على سؤال لماذا لا تستبدل الضرائب بتحسين الجباية قال اوغاسابيان :”ان كل هذه الأمور يجب ان تحصل وتضبط على المرفأ والمطار، ولكن اليوم هناك استحقاقات في الدفع والأموال يجب ان تكون جاهزة لدفع النفقات” .

واكد “ان الاضافات على الايرادات لا تطال المجتمعات الفقيرة او ذوي الدخل المحدود”، مشيرا الى انه “تم البحث في تحسين الجباية والجمارك اضافة الى تصور برفع ساعات العمل من 35 الى 38 ساعة وتعطيل يوم السبت ما يؤمن الوفر على خزينة الدولة”.