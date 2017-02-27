فوتل من اليرزة: مهتمون بتمنية قدرات الجيش لضبط الحدود واللاجئين

استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة، قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال Joseph Votel، على رأس وفد مرافق، بحضور السفيرة الأميركية السيدة إليزابيت ريتشارد، وتناول البحث العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين، وحاجات الجيش اللبناني من الأسلحة والأعتدة المتطورة لتحصين لبنان من خطر التنظيمات الإرهابية، والأزمات التي تشهدها المنطقة.

وقد توجّه العماد قهوجي بالشكر إلى قيادة الجيش الأميركي، والسلطات الأميركية على المساعدات العسكرية النوعية التي قدّمتها للجيش اللبناني، كما ثمّن للجنرال Votel اهتمامه الشخصي بأوضاع المؤسسة العسكرية اللبنانية، وتعاونه اللافت في سبيل تعزيز قدراتها القتالية.

من جهته، أشار الجنرال Votel إلى أن الشراكة الأمنية بين الجيشين الصديقين هي راسخة وقوية، وعبّر عن ثقة بلاده بكفاءة الجيش اللبناني واعجابها بما حققه من إنجازات بارزة في مكافحة الإرهاب وضبط الحدود والحفاظ على استقرار لبنان، مؤكّداً العزم على مواصلة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات خصوصاً لجهة دعم الوحدات الخاصة في الجيش اللبناني.