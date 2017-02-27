بالصورة: إذا وردكم إتصال غريب لا تخافوا ولكن…

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن تناقل بعض مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما منها خدمة Whatsapp، خبراً عن وجود أرقام هواتف دولية ولبنانية، وتحذر من الإجابة عليها بحجة أن المتصل يستطيع إختراق الهاتف ويقوم بسرقة داتا المعلومات والصور وغيرها.

لذلك يهم المديرية العام لقوى الأمن الداخلي أن توضح، أن مجرد تلقي الإتصال لا يؤدي فنياً الى إدخال برنامج خبيث “Virus or Trojan” الى الجهاز الخلوي المتلقي.

ولكن الضرر الممكن وقوعه يكمن عند إعادة الاتصال بهذا الرقم إذا كان مزوداً بخاصية “premium call”، ما يرتب تكلفة مادية مرتفعة تفوق التعرفة العادية.