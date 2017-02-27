الرياشي من كندا: المصالحة المسيحية ليست حكراً على المسيحيين والعودة الى الوراء خط أحمر

أقام قنصل لبنان العام في مونتريال فادي زيادة حفل استقبال على شرف وزير الاعلام ملحم الرياشي، في حضور رئيس قطاع الانتشار في حزب “القوات اللبنانية” أنطوان بارد ورؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية في المدينة، بالإضافة الى نواب في البرلمان الكندي وأعضاء مجالس بلدية من أصل لبناني وممثلين عن الأحزاب اللبنانية وفاعليات وأبناء الجالية.

وبدأ اللقاء بكلمة لعريف الحفل الدكتور سامي عون.

زيادة

ثم كانت كلمة للقنصل زيادة رحب فيها بضيفه والحضور، مثمناً “الدور الذي لعبه الوزير الرياشي من اجل إتمام المصالحة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر”، منوها بـ”ورشة الإصلاح التي يقودها والتي ترمي الى بناء مؤسسات عصرية تعيد الدور الريادي إلى الاعلام اللبناني”.

الرياشي

وشكر الوزير الرياشي بدوره للقنصل زيادة حفل الاستقبال، مبديا اعتزازه بـ”الجالية اللبنانية” التي التقاها خلال زيارته، واعداً بـ”نقل هذه الصورة الجامعة للسلطة السياسة في لبنان وبنقل هواجس أبناء الجالية وأحلامهم ومن بينها انشاء خط جوي مباشر بين بيروت وكندا”.

وعن المصالحة المسيحية، أكد أنها “انعكست ايجابا على مونتريال وكل مدن الانتشار والعودة الى الوراء خط أحمر، وهي ليست حكرا على المسيحيين وانما تمت من أجل أن تمد اليد لجميع الأفرقاء ولم تعيد الدولة الى المسيحيين انما اعادتهم الى الدولة مع شركائهم المسلمين لبناء وطن نموذجي”.

وزيرة الهجرة

وكان الرياشي قد التقى في وقت سابق وزيرة الهجرة في مقاطعة كيبيك كاتلين ويل برفقة القنصل زيادة والدكتور أنطوان بارد. وكان عرض لموضوع الجسر الجوي المباشر بين بيروت ومونتريال وموضوع النازحين السوريين إلى لبنان بالإضافة الى كيفية الاستفادة من النموذج الكبيبي المشابه الى حد كبير النموذج اللبناني من حيث التنوع الأديان والثقافات والحضارات والشعوب”.

لقاء مع الصحافة اللبنانية

كما كان لوزير الاعلام لقاء مع الصحافة اللبنانية في مونتريال وتحدث عن “مشروع تحويل وزارة الاعلام الى وزارة للتواصل والحوار والتي سيكون لها دور كبير في المستقبل لرعاية أي حوار عربي او لبناني داخلي”.

دير مار انطونيوس

كما زار الرياشي والدكتور بارد ووفد من مركز “القوات” في مونتريال دير مار انطونيوس الكبير ومزار القديسين حيث التقى رئيس الدير الاب بيار بو زيدان والأب مروان عيسى.