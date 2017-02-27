نصر الحريري يكشف أن النظام السوري يدعم “داعش” وهناك تنسيق بينهما

أعلن رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات في جنيف نصر الحريري بعد لقاء الوفد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أنه حتى هذه اللحظة ليس هناك من شريك يبحث بجدية عن السلام.

وكشف الحريري أن الوفد سيلتقي الجانب الروسي غداً على الأرجح متطلعاً إلى موقف إيجابي، وراجياً ألا تبقى روسيا مرهونة بميليشيات إيرانية مخرّبة تسعى لتقويض شروط السلام.

ولفت إلى أن النظام السوري ينسق “داعش” في سوريا، قائلاً: قوات النظام السوري تدافع عن “داعش” في سوريا وفي القرى التي تقع شرق مدينة الباب وفي وقت اشتدت فيه المعارك قام “داعش” بالتنسيق مع النظام كي يقف حاجزا أمام قوات الجيش الحر التي تقاتل في الباب.