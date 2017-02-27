بالصور: فساتين بـ”إبرة” لبنانية في الأوسكار

على عكس كل عام، لم تكن فساتين مصممو الأزياء العرب طاغية على السجادة الحمراء في حفل أوسكار 2017، ومع هذا بعض النجمات البارزات خطفن الأنظار بفساتين أنيقة ولافتة تحمل توقيع أشهر مصممي الأزياء العرب من بينهم إيلي صعب وزهير مراد.

أولى هذه الإطلالات كانت للنجمة ميريل ستريب التي تألقت بفستان ملكي باللون الأزرق الداكن للمصمم اللبناني إيلي صعب من مجموعة الهوت كوتور لربيع صيف 2017. جاء الفستان بقصة أشبه “بالجمبسوت” بأكتاف متساقطة وذيل طويل وقد أعطى ستريب إطلالة راقية ومميزة.

لنفس المصمم، اختارت المغنية جانيل موناي أيضا فستان أسود من الدانتيل بتنورة منفوشة من مجموعة “الهوت كوتور”.

وبتوقيع زهير مراد، تألقت عارضة الأزياء كريسي تايجن زوجة المغني الشهير جون ليجند بفستان لامع باللون العاجي من مجموعة هوت كوتور ربيع 2017. تميز الفستان بتطريزات فضية على الصدر وبكاب خلفي طويل أضاف له قدر من النعومة والإنسيابية في الحركة، وقد جاء مناسباً تماماً لطبيعة جسدها.

من جانب آخر، تألقت الإعلامية ريا أبي راشد بفستان أسود بنقش الزهور للمصمم طوني ورد من مجموعة ربيع صيف 2017 وقد زيت إطلالتها بمجوهرات Piaget.

من الإطلالات التي حملت توقيع مصممين عرب أيضا، إطلالة المذيعة جوليانا رانسيك حيث اختارت فستان باللون الأزرق السماوي من مجموعة جورج شقرا وقد جاء بكتف واحد وبكاب على الظهر وبدا مناسباً لها.