بالفيديو والصور: لغم أرضي يودي بحياة المراسلة شفاء كردي في الموصل

أفادت شبكة رووداو الإعلامية بمقتل موفدتها إلى جبهة القتال شفاء كردي، جراء انفجار لغم في الموصل، وذلك أثناء تغطية الشبكة للمعارك في المدينة.

وقالت رووداو، التي تركز على نقل الأخبار حول كردستان العراق والشرق الأوسط، إن انفجار لغم أرضي كان مزروعاً من قبل مسلحي “داعش” وقع في الجانب الأيسر من الموصل الذي تمت استعادة السيطرة عليه قبل أيام، ما أدى إلى مقتل شفاء كردي، مديرة قسم إنتاج الأخبار في الشبكة، وإصابة المصور يونس مصطفى.

وذكرت شبكة رووداو أن شفاء كردي قدمت، منذ بداية انطلاق عمليات الموصل، برنامجا باسم “فوكس الموصل”، وكانت تعمل كمراسلة حربية في جبهات القتال لنقل المعلومات وآخر المستجدات.