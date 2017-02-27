خطّة ترامب الجديدة للقضاء على “داعش”

أعلنت مصادر أميركية مسؤولة، أن البنتاغون أحال للرئيس الأميركي دونالد ترامب، خطة خاصة مكثفة للقضاء على تنظيم “داعش”.

وأوضحت قناة “CNN” أن مقترحات وزارة الدفاع الأميركية تشمل حزمة من الإجراءات العسكرية والدبلوماسية والمالية، ومن المتوقع أن يبدأ بحث هذه المقترحات في اجتماع البيت الأبيض خلال يوم الاثنين. وسبق أن أعلنت “CNN”، نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع الأميركية، أن البنتاغون قد ينشر قوات قتالية دورية في سوريا لأول مرة خلال الحملة ضد “داعش”.

وكان ترامب قد وقع، يوم 28 كانون الثاني الماضي، أمرا يلزم الحكومة الأميركية بوضع خطة في غضون 30 يوما للقضاء على تنظيم “داعش” المصنف إرهابيا على المستوى العالمي.

ومن الخيارات المحتملة التي أشار إليها الإعلام الأميركي، توسيع استخدام قوات العمليات الأميركية الخاصة، وزيادة عدد العسكريين الأميركيين المنتشرين في العراق وسوريا، وكذلك منح البنتاغون والقادة الميدانيين صلاحيات إضافية لتسريع عملية اتخاذ القرارات.

وتقتصر رسميا العمليات الأميركية في سوريا، التي تجري من دون موافقة حكومة دمشق، على توجيه ضربات جوية إلى مواقع التنظيم المصنف إرهابيا على المستوى العالمي، وتدريب قوات محلية لمحاربة مسلحيه، إلا أن تقارير جاءت من سوريا سابقا وتحدثت عن مشاركة عسكريين أميركيين في أعمال قتالية ضد “داعش” بمنطقة مدينة الرقة، في صفوف “قوات سوريا الديمقراطية”.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، العقيد جون دوريان، أن الأرض السورية تحتضن حاليا حوالي 500 عسكري أميركي، منهم مستشارون وعناصر من القوات الخاصة.