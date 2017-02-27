الطقس غد غائم مع ارتفاع إضافي في الحرارة

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الثلثاء غائما جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح خاصة في المناطق الجنوبية وتكون محملة بالغبار، ما يؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا، يحتمل تساقط أمطار محلية خفيفة اعتبارا من الليل وبخاصة في المناطق الجنوبية والداخلية.

كتل هوائية جافة ودافئة نسبيا تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ليل الثلثاء حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي متمركز فوق مصر يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

طقس الاثنين غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة وظهور طبقات من الغبار في الأجواء، كما تنشط الرياح ليلا خاصة في المناطق الجنوبية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على الساحل من 14 الى 26 درجة، فوق الجبال من 11 الى 21 درجة، في الداخل من 18 الى 24 درجة.

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية – شرقية، سرعتها بين 15 و40 كلم/س.

الإنقشاع: متوسط.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 25 و50 درجة.

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 18 درجة. – الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

الطقس المتوقع لليومين المقبلين :

الثلثاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح خاصة في المناطق الجنوبية وتكون محملة بالغبار ما يؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا، يحتمل تساقط أمطار محلية خفيفة اعتبارا من الليل خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية.

أّما طقس الأربعاء غائم اجمالا مع أمطار متفرقة وموحلة في بدايتها وبخاصة في المناطق الداخلية والجنوبية، تبدأ درجات الحرارة بالإنخفاض التدريجي والملحوظ وتشتد غزارة الأمطار أحيانا اعتبارا من بعد الظهر وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط بعض الثلوج بشكل متفرق ليلا على ارتفاع 1700 متر وما فوق.

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