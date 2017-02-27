الصراف عرض مع وفد اميركي وروسي تعزيز دعمهما للجيش

استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف، قبل ظهر اللإثنين، في مكتبه، في الوزارة، قائد القيادة الوسطى الاميركية الجنرال جوزف فوتل على رأس وفد، في حضور سفيرة الولايات المتحدة الاميركية اليزابيث ريتشارد والملحق العسكري في السفارة، حيث تم التداول حول القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الاوسط عموما ولبنان خصوصا. واثنى الصراف على “الدور العام للولايات المتحدة الاميركية في دعم الجيش اللبناني”، مؤكدا “تعزيز هذا الدعم بين البلدين”.

والتقى الصراف نائب مدير الدائرة للتعاون العسكري التقني الروسي الكسي فرولكن، في حضور سفير روسيا الكسندر زاسبكين والملحق العسكري في السفارة، حيث تم التداول حول القضايا المشتركة. واثنى الصراف على الدور الهام لروسيا في دعم الجيش اللبناني”، مشددا على “تعزيز هذا الدعم بين البلدين”.

واستقبل لاحقا النائب الدكتور قاسم عبد العزيز.