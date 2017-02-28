علّق الناطق باسم “عصبة الأنصار” أبو الشريف عقل على تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته قبل ايام إلى بيروت، والتي قال فيها إن “من حق الحكومة اللبنانية أن تسحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها، فنحن في حماية الجيش اللبناني، ولذلك لسنا بحاجة إلى سلاح”.

وقال أبو الشريف لصحيفة “العرب اللندنية”: “إذا سُحب السلاح الفلسطيني فإن الأصوات ستعلو للمطالبة بسحب سلاح “حزب الله”.

وأضاف: “حزب الله لن يقبل بهذا الأمر وكذلك حركة “أمل” ورئيس الجمهورية. والرئيس الفلسطيني يعلم أن هذا الطرح لا ينطوي على إمكانية تنفيذية، ولكنه أصر على طرحه الآن للبرهنة على حسن نية تجاه الدولة اللبنانية، وطمأنتها بأن الموقف الفلسطيني يؤيد سيادتها على كل الأراضي اللبنانية”.

وإعتبر الناطق بإسم “عصبة الأنصار”، أن “ما عبّر عنه الرئيس عباس في دعواته لسحب السلاح الفلسطيني في المخيمات وتولي الجيش اللبناني مسؤولية الأمن فيها، قد يكون تعبيرا عن وجهة نظر خاصة به”.