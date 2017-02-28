سماع إطلاق نار ورشقات قنص في عين الحلوة بعد توتر ليلي

يسود التوتر مخيم عين الحلوة، على الرغم من التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار، وظل عرضة لخروقات أمنية طوال الليل، حيث سجل إلقاء نحو سبع قنابل يدوية و”انيرغا” على الشارع الفوقاني في أوقات متفاوتة من الليل، توزعت عند مفرق سوق الخضار ومفرق بستان القدس مقابل سنترال البراق، وترافقت مع رشقات نارية ولم يفد عن وقوع إصابات.

كما شهد المخيم استنفارات مسلحة في عدد من شوارعه، في وقت بقيت الحركة شبه مشلولة في الشارع الفوقاني، وأبقت وكالة “الاونروا” خدماتها معلقة في المؤسسات التربوية والاجتماعية والصحية التابعة لها”، في حين تنشط المساعي والاتصالات الفلسطينية لضبط الوضع على أن يعقد اجتماع اليوم، في سفارة فلسطين، لتدارس الوضع الأمني في المخيم.

ولاحقا، سُمع إطلاق نار ورشقات قنص في الشارع الفوقاني في مخيم عين الحلوة.