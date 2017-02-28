الدفاع الجزائرية: مقتل 9 إسلاميين مسلحين شرق العاصمة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن قوات الجيش قتلت 9 إسلاميين مسلحين بمنطقة أزفون في ولاية تيزي وزو.

وأفاد بيان للوزارة على موقعها الالكتروني انه في إطار مكافحة الإرهاب، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من تحييد تسعة إرهابيين، صباح الثلثاء، إثر عملية بحث وتطويق قرب بلدية أزفون في ولاية تيزي وزو.

وأضاف البيان ان الجيش ضبط رشاشين من نوع كلاشنيكوف وبندقية قناصة و5 بنادق صيد وكمية من الذخيرة.

وبذلك، يرتفع عدد المسلحين الذين قتلهم الجيش الى 31 منذ مطلع العام، بحسب إحصاء لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” استنادا الى ارقام رسمية.