3 جرحى بالرصاص وحالات إختناق بالغاز في بغداد

أصيب 3 متظاهرين بينهم امرأة بالرصاص وتعرض عشرات لحالات اختناق خلال تفريق قوات الامن، الثلثاء، تظاهرة ضد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لدى زيارته مدينة الكوت، جنوب بغداد.

وقال الملازم علي محسن السراي من القوات المسؤولة عن حماية جامعة واسط، ل”وكالة الصحافة الفرنسية”: “تعرض رئيس الوزراء لدى مغادرته قبل منتصف النهار، لقاعة المؤتمرات في جامعة واسط هجوم بالحجارة وقناني مياه فارغة والاحذية، من متظاهرين” خلال التظاهرة التي شهدتها جامعة واسط ، في الكوت.

اضاف: “قامت قوات الامن المرافقة لموكب رئيس الوزراء باطلاق نار في الهواء وغاز مسيل للدموع، ما ادى الى وقوع جرحى وحالات اختناق بين المتظاهرين”.

وتابع: “تفرق المتظاهرون في جميع الاتجاهات مرددين “حيدر برا برا، الكوت تبقى حرة”.

وتحدث الضابط عن اصابة 3 اشخاص بينهم امرأة برصاص فيما اصيب عشرات بينهم طالبات جامعيات بحالات اختناق.

وأفادت الوكالة نفسها ان المتظاهرين اطلقوا خلال القاء العبادي كلمة في داخل احدى قاعات الجامعة، هتافات بينها “شلع قلع كلهم حرامية”، وهو مصطلح غالبا ما يردده انصار الزعيم مقتدى الصدر خلال تظاهرات مناهضة للفساد.

من جانبه، سارع الصدر الى تقديم اعتذار الى العبادي، حسبما نقل بيان صادر عن مكتبه.

وجاء في البيان: “نحن طلاب هيبة للدولة، والتعدي على رئيس الوزراء حصرا فيه استنقاص من الدولة وخصوصا انه مستثنى من الفساد الى يومنا هذا”.